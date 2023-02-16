Россияне могут лишиться европейских унитазов и биде из-за СВО EUobserver: ЕС может запретить продажу унитазов и биде в Россию

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Евросоюз в рамках десятого пакета антироссийских санкций может запретить вывоз в Россию сантехнических товаров, таких как биде, чаши унитазов и смывные бачки, сообщает EUobserver со ссылкой на проекты документов. Кроме того, ЕС, вероятно, введет запрет на экспорт в РФ светодиодов, вилочных погрузчиков, дымовых труб, кирпичей, шин, конопляной пряжи, машин для сортировки почты, а также каминных горшков.

По данным издания, запрет на поставку унитазов в Россию является символическим жестом.

Главной целью торгового эмбарго является прекращение продаж высокотехнологичных товаров, которые могут использоваться в российском вооружении.

В пакет входят лазеры, электроника, радиооборудование, авионика, программное обеспечение, морские камеры и редкоземельные минералы.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что в Евросоюзе рассматривают возможность введения ограничений в отношении Росбанка, Альфа-Банка, банка «Тинькофф» и Фонда национального благосостояния РФ в рамках десятого пакета санкций. По информации агентства, Брюссель также хочет заставить европейские банки предоставлять информацию об активах ЦБ России.

16 февраля издание Politico сообщило, что послы стран — членов ЕС не смогли согласовать новый пакет санкций против России из-за предложения Еврокомиссии внести в него запрет на импорт российского синтетического каучука. Италия и Германия скептически относятся к такой идее, в то время как Польша поддерживает ее.