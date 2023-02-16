Послы ЕС не смогли согласовать новый пакет санкций против России

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Послы ЕС не смогли согласовать новый пакет санкций против России, в частности, касающийся импорта российского каучука, сообщило издание Politico. Италия и Германия скептически относятся к идее введения санкций на импорт российского синтетического каучука, в то время как Польша поддерживает такую меру.

Послы ЕС не пришли к соглашению по следующему пакету санкций, — сказано в сообщении.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в Евросоюзе рассматривают возможность введения ограничений в отношении Росбанка, Альфа-банка, банка «Тинькофф» и Фонда национального благосостояния РФ в рамках 10-го пакета санкций. По информации агентства, Брюссель также хочет заставить европейские банки предоставлять информацию об активах ЦБ России.

В Еврокомиссии предложили усилить обязательства по предоставлении данных о замороженных активах, связанных с российскими компаниями и физлицами, находящимися под санкциями. Также санкции могут ввести в отношении журналистов ряда российских государственных СМИ и людей, связанных с ЧВК «Вагнер». Кроме того, по данным издания, Евросоюз планирует внести в санкционный список запрет на экспорт в Россию грузовиков, строительной техники и электрокомпонентов.