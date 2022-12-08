Власти Литвы запретили россиянам владеть огнестрельным оружием

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Проживающих в Литве граждан России и Белоруссии лишили права на владение огнестрельным оружием, сообщает EADaily со ссылкой на местные СМИ. Соответствующие поправки комитет сейма Литвы по национальной безопасности и обороне одобрил к законопроекту о контроле в сфере оружия и боеприпасов. Председатель комитета Лауринас Кащюнас заявил, что подобные меры обезопасят Литву от беспорядков с участием вооруженных групп.

Вне всякого сомнения, после введения такого запрета Литва будет в большей безопасности. Отпадет угроза появления в случае каких-то беспорядков враждебных вооруженных групп, — заявил Кащюнас.

Поправки подразумевают запрет на владение не только оружием, но и его компонентами и боеприпасами. Россиянам и белорусам теперь нельзя иметь оружие ни для охоты, ни для спорта, ни для научных исследований. Власти Литвы обязали граждан Белоруссии и России сдать оружие в течение года, иначе оно будет подлежать конфискации. Издание уточнило, что разрешения на владение оружием выданы 294 постоянно проживающим в Литве россиянам и 42 гражданам Белоруссии.

Литовская комиссия по радио и телевидению ранее вслед за Латвией решила прекратить вещание телеканала «Дождь» (внесен в реестр СМИ, исполняющих функции иностранных агентов). Вещание «Дождя» в этой стране прекратится после 8 декабря.