05 сентября 2025 в 15:38

Россия пригрозила ответить на авантюру Британии с замороженными активами

Посольство РФ: Британия незаконно использует доходы от российских активов

Москва назвала незаконным решение Великобритании направить более 1 млрд фунтов стерлингов (109 млрд рублей) из доходов замороженных российских активов на закупку вооружений для ВСУ, заявило посольство РФ в Лондоне. Там, как пишет ТАСС, назвали эти шаги враждебным и подчеркнули, что Россия не оставит его без ответа.

Такие действия в любой юрисдикции рассматриваются как противоправные. Преступное изъятие чужого имущества и его использование в геополитических авантюрах еще больше подрывает международную репутацию Лондона, в том числе в глазах зарубежных инвесторов, — сказано в заявлении.

О том, что Великобритания направила Украине средства, полученных в качестве прибыли от использования замороженных российских активов, сообщил накануне министр обороны Джон Хили. Он также заявил, что Великобритания пересматривает уровень боеготовности своих Вооруженных сил, которые намерена отправить на Украину в случае прекращения огня.

Тем временем Центробанк сообщил, что объем международных резервов России продолжил рост на прошлой неделе. По данным регулятора, на 29 августа 2025 года показатель достиг отметки в $685,5 млрд.

