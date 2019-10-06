https://static.news.ru/photo/25eaddfe-e84e-11e9-b257-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Съёмочная группа информационного центра «Известия» попала под обстрел в самопровозглашённой Донецкой народной республике. Инцидент произошёл в селе Коминтерново, куда журналисты приехали снимать последствия предыдущей атаки.

Корреспонденту Алексею Полторанину и оператору Андрею Перфильеву пришлось просидеть в подвале одного из домов полтора часа. Они не пострадали, сказано на сайте издания.

Украинские военные начали обстреливать центральную улицу посёлка из БМП-2. В момент обстрелов мы находились вблизи дороги, сразу начали искать укрытие, — рассказал Полторанин.

После того как стрельба прекратилась, съёмочная группа смогла покинуть здание. После этого их по просёлочным дорогам из опасной зоны вывез сотрудник Народной милиции ДНР, который сопровождал группу.