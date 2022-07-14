Российские войска и союзники освободили Стряповку и Новую Каменку

Фото: Иван Родионов/РИА Новости

Подразделения Народной милиции ЛНР совместно с союзными силами освободили населенные пункты Стряповка и Новая Каменка под Соледаром в Донецкой Народной республике, сообщил редставитель НМ ЛНР Иван Филипоненко, передает РИА Новости. По его словам, противник понес значительные потери в живой силе и технике.

Подразделения Народной милиции ЛНР совместно с союзными силами продолжают освобождать территорию Донбасса от украинских оккупантов. Так, сегодня, украинские националисты были изгнаны из населенных пунктов Стряповка и Новая Каменка, — заявил Филипоненко.

Ранее военкор Семен Пегов со ссылкой на источник на передовой сообщил, что воздушно-космические силы России уничтожили 72 неонациста под Соледаром. Сообщается, что предварительно места базирования нацформирований были обнаружены разведкой, затем по целям был произведен удар высокоточными ракетами.

В конце мая бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) рассказал NEWS.ru, что Соледар может стать существенной проблемой для ВС России. По его словам, в Соледаре существует целый подземный город со складами вооружений и штурм его по этой причине может затянуться.