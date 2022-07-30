МО РФ: российские военные разгромили эшелон с элитным батальоном ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пусковая установка 9А83 ЗРС С-300В

Российские военные в ходе спецоперации на Украине разгромили эшелон, который перевозил элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады президента Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. По данным ведомства, были уничтожены более 140 военнослужащих, а вся техника выведена из строя. Удар по эшелону был нанесен на станции Красноармейск Донецкой Народной Республики.

Высокоточным оружием воздушного базирования вечером 28 июля прямым попаданием разгромлен воинский железнодорожный эшелон на станции Красноармейск Донецкой Народной Республики, перевозивший элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады президента Украины, — говорится в тексте.

В ведомстве добавили, что ВС РФ нанесли удар высокоточными ракетами «Искандер» по пункту временной дислокации подразделения «Кракен». Он был оборудован в ангарах мясокомбината в районе города Богодухов Харьковской области, ударом уничтожены свыше 30 человек и 10 единиц военной техники.

Накануне Минобороны России сообщало, что в Харьковской области была уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Тор-М1». Кроме того, в районе населенного пункта Раздоловка Донецкой Народной Республики уничтожена самоходная огневая установка ЗРК «Бук-М1».