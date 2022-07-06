«Вводят в „Ступор“»: ВС РФ испытали на Украине новое оружие против дронов Российские военные впервые испытали электромагнитные комплексы «Ступор» на Украине

Фото: Минобороны РФ

Российские военные испытали в ходе спецоперации на Украине электромагнитные комплексы «Ступор», предназначенные для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Новое оружие было впервые применено на западе Донецкой Народной Республики, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

С помощью наведения прицела на объект и простым нажатием на кнопку «Ступор» глушит управляющий сигнал между оператором и беспилотником, после чего украинский дрон нейтрализуется и принудительно садится в нужное место, — рассказал собеседник агентства о принципе работы комплекса.

По его словам, «Ступор» показал достаточно высокую эффективность. Необходимость применения таких комплексов обусловлена большим количеством различных беспилотников, используемых украинской армией.

Ранее военный эксперт Дмитрий Литовкин рассказал NEWS.ru о разработке в России аналога ЗРПК «Панцирь» с увеличенным боезапасом. Новый комплекс будет иметь не 12, а 24 ракеты, и это будут мини-ракеты. По словам специалиста, оружие будет предназначено для борьбы с БПЛА.

3 июня стало известно, что разработчики группы компаний «Калашников», входящей в госкорпорацию «Ростех», создали новый вид навигации для беспилотных летательных аппаратов, который делает их почти неуязвимыми для систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).