Российские силовики раскрыли в Херсоне украинскую группу диверсантов РИА Новости: в Херсоне раскрыли украинскую группу диверсантов с ПЗРК и минами в арсенале

Фото: Gilles Bader/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские силовики в Херсонской области задержали диверсионную группу украинских террористов. Они имели на руках ПЗРК «Игла», стрелковое оружие, противотанковые мины и ручные противотанковые гранатометы, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что успешно проведенная операция завершилась задержанием всех диверсантов, которые в настоящее время дают показания.

В ходе проведения адресных мероприятий в Херсоне российскими силовиками обнаружен и изъят схрон с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и обмундированием, которые планировалось использовать в ходе проведения деструктивных и террористических акций, — рассказал собеседник агентства из силового ведомства России.

Он добавил, что сейчас устанавливаются связи диверсантов с кураторами из спецслужб Украины, которые действуют на подконтрольной России территории.

Ранее стало известно, что помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев заявил: 28 июня республиканские силы задержали под Лисичанском более десяти иностранных наёмников. Они пытались сбежать из окруженного города, отметил он. Киселев уточнил, что задержанные иностранцы прежде воевали в Рубежном и Северодонецке.