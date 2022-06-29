В ЛНР заявили о задержании под Лисичанском группы иностранных наемников Власти ЛНР: под Лисичанском задержаны 12 иностранных наемников

Фото: Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press

Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев заявил, что республиканские силы задержали под Лисичанском более десяти иностранных наемников. Они пытались сбежать из окруженного города, отметил он в беседе с ТАСС.

Поймали, по-моему, 12 человек под Лисичанском разных национальностей, разных стран. В ближайшее время я точно скажу их количество, и из каких стран эти наемники, — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что задержанные иностранцы прежде воевали в Рубежном и Северодонецке. По словам Киселева, на задержанных в ЛНР не распространяется статус военнопленных.

С ними проведут следственные мероприятия, будут работать наши специалисты. У наемников статуса военнопленного не будет, — подчеркнул Киселев.

Ранее стало известно, что посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил: группы украинских бойцов покидают Лисичанск и пытаются пробиваться в Северск, где наблюдается их концентрация. В Северск могут быть подтянуты пять-семь тысяч украинских военных с разных направлений.