Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев заявил, что республиканские силы задержали под Лисичанском более десяти иностранных наемников. Они пытались сбежать из окруженного города, отметил он в беседе с ТАСС.
Поймали, по-моему, 12 человек под Лисичанском разных национальностей, разных стран. В ближайшее время я точно скажу их количество, и из каких стран эти наемники, — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что задержанные иностранцы прежде воевали в Рубежном и Северодонецке. По словам Киселева, на задержанных в ЛНР не распространяется статус военнопленных.
С ними проведут следственные мероприятия, будут работать наши специалисты. У наемников статуса военнопленного не будет, — подчеркнул Киселев.
Ранее стало известно, что посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил: группы украинских бойцов покидают Лисичанск и пытаются пробиваться в Северск, где наблюдается их концентрация. В Северск могут быть подтянуты пять-семь тысяч украинских военных с разных направлений.