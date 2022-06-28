Посол ЛНР Мирошник рассказал, куда отступили силы ВСУ в Лисичанске Посол ЛНР Мирошник сообщил об отступлении ВСУ из Лисичанска в Северск

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Родион Мирошник

Группы украинских бойцов покидают Лисичанск и пытаются пробиваться в Северск, где наблюдается их концентрация, написал в своем Telegram-канале посол ЛНР в России Родион Мирошник. По данным источников, в Северск могут быть подтянуты пять-семь тысяч украинских военных с разных направлений.

Местные жители сообщают, что наблюдают начало отхода вооруженных украинских формирований из Лисичанска. <...> Все они отходят в сторону Северска, — написал Мирошник.

Ранее посол ЛНР заявил, что над Лисичанском частично установлен контроль, штурмовым группам союзных войск России и ЛНР удалось пройти около трети города. Мирошник добавил, что 27 июня бои велись в населенных пунктах Малорязанцево и Верхнекаменка. Кроме того, союзным силам удалось форсировать Северский Донец, они оборудуют плацдармы, которые позволят наступать на Лисичанск с севера.