Российские и иностранные журналисты попали под обстрел в Донбассе

Российские и иностранные журналисты попали под обстрел на участке трассы Донецк — Горловка в Донбассе. Никто из них не пострадал, сообщает РИА Новости. В частности, обстрелу подверглись внештатный фотограф РИА Новости, независимый журналист из США Патрик Ланкастер, а также блогеры Надежда Чичерова и Витторио Ранжелони из Италии.

Группа журналистов попала под обстрел по дороге в Горловку. Украина обстреляла место ночного взрыва бомбы, — рассказал Ланкастер.

Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что на трассе Донецк — Горловка при подрыве автомобиля погибли три мирных жителя. Предполагается, что мину заложили диверсанты Вооружённых сил Украины (ВСУ). Они намеревались взорвать машину, в которой находился крупный военный чиновник.

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость республик. Позднее российский лидер призвал парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с республиками и решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе с Украиной.

Путин и Пасечник заключили Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республикой. С Пушилиным был подписан аналогичный документ.

На следующий день парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали Договор о сотрудничестве с Россией. В РФ вопрос о ратификации соответствующих документов будет рассмотрен Госдумой и Советом Федерации 22 февраля.