Три человека погибли при подрыве автомобиля на трассе Донецк-Горловка

На трассе Донецк-Горловка при подрыве автомобиля погибли три мирных жителя, сообщил представитель Народной милиции Эдуард Басурин. Предполагается, что мину заложили диверсанты, цель которых была военная машина, передаёт ТАСС.

Сегодня утром 22 февраля украинские диверсанты на трассе Донецк — Горловка осуществили подрыв минно-взрывного устройства. В результате террористического акта погибли 3 гражданских, двигающихся по указанному маршруту на транспортном средстве, — говорится в сообщении.

Мину направленного действия заложили на обочине дороги. В результате взрыва снаряда повреждения получил автомобиль, следовавший за военной машиной. Все люди, находившиеся в гражданском авто, погибли.

Диверсионная группа, вероятно, пришла со стороны Авдеевки. Всего диверсанты заложили два взрывных устройства. В автомобиле, который они планировали взорвать, находился один из руководителей Народной милиции, однако военный транспорт успел проскочить, в нём никто не пострадал.

Руководитель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели людей.

21 февраля в пресс-службе Южного военного округа рассказали, что российские военные и ФСБ уничтожили пятерых украинских военных и две боевые машины пехоты (БМП). По информации военного ведомства, диверсионно-разведывательная группа проникла на территорию населённого пункта Митякинская в Ростовской области около 06:00 мск. Для задержания диверсионной группы пограничный наряд ФСБ России запросил усиление от подразделения соединения российских сил ЮВО. Обе боевые машины были уничтожены огнём из противотанковых средств.