https://static.news.ru/photo/75e08b06-2bf6-11ea-932c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россия готова к сотрудничеству с властями Швеции, заявили в посольстве РФ в Стокгольме. Прежде всего, это касается тех политиков, которые не ищут российских тролллей.

Таким образом дипломаты ответили на интервью министра энергетики и информационных технологий королевства Андерса Игемана. Они опровергли слова о том, что в России люди связывают сети 5G с негативным влиянием на здоровье.

Напротив, мы открыты к сотрудничеству со шведскими партнёрами в этой сфере, особенно с теми, кто не страдает, как уважаемый министр, паранойей в поисках «русских троллей», — написано в Facebook диппредставительства.

Там добавили, что на пост министра ответили почти все жители Швеции, владеющий русским языком.

Со своей стороны должны признать, что были не в курсе того, что Андерс Игеман столь популярен в России. Обещаем подписаться на его страницу и впредь более пристально следить за его активностью в соцсетях <...> Надеемся, что и впредь он не будет забывать о России, но не как об угрозе, а как о потенциальном надежном партнёре, — заключили представители посольства.

Накануне чиновник рассказал, что на него в социальной сети устроили атаку тролли, а организатором стали противники 5G. Он уверен, что за ситуацией стоят российские интересы.

В начале августа сотовый оператор Tele2 и компания Ericsson запустили первую в России пилотную зону 5G в центре Москвы. Уличное покрытие участка охватывает Тверскую улицу: от Кремля до Садового кольца. Чуть позже тестирование сетей «МегаФоном» началось в «Москва-Сити» и на Воробьёвых горах. По словам представителя компании Юрия Нехайчука, 5G сейчас испытывают на частотах 28 ГГц. При этом, по словам экспертов, для массового покрытия городов сетями нового поколения данный диапазон не подходит. Он позволяет подключать лишь вокзалы, торговые центры и другие локальные точки.

Самый подходящий для связи пятого поколения диапазон 3,4–3,8 ГГц пока занят другими пользователями, в частности, Минобороны, писал NEWS.ru.