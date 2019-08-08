https://static.news.ru/photo/39dca7c2-b9d5-11e9-8cec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Оператор Tele2 и компания Ericsson запустили первую в России пилотную зону 5G в центре Москвы. Уличное (outdoor) покрытие участка охватывает Тверскую улицу (от Кремля до Садового кольца).

В ближайшее время москвичи смогут сами увидеть, что 5G привнесет в повседневную жизнь, сферу развлечений, развитие «умного» города, — заверил генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.

Зона развёрнута на сети оператора в диапазоне 28 ГГц на оборудовании шведской компании. Согласно программе «Цифровая экономика», уже к 2022 году необходимо обеспечить широкое коммерческое использование 5G в пяти городах с населением от 1 млн человек, а уже к 2024 году – в 15 городах-миллионниках, сообщает argumenti.ru.

В начале июня News.ru рассказал, что китайская компания Huawei и крупнейший российский оператор МТС подписали соглашение о развитии технологий 5G и пилотных запусках сетей пятого поколения на территории России. Договор был подписан в Кремле в присутствии президента РФ Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина.

В планах партнёров — внедрение технологий и решений 5G и IoT (Internet of Things) в действующую инфраструктуру МТС и развитие коммерческой сети LTE до уровня 5G-ready.

Почему за 5G будущее, News.ru объяснил в специальном материале.