Росгвардия уничтожила 24 оператора украинских беспилотников

Фото: Yulii Zozulia, Keystone Press Agency/Global Look Press

Росгвардия за три дня в Луганской Народной Республике выявила и уничтожила 24 оператора украинских беспилотников, сообщает пресс-служба ведомства. Кроме того, росгвардейцы нашли два противотанковых ракетных комплекса Javelin, 17 гранатометов, в том числе ручные противотанковые гранатометы производства Швеции.

При проведении радиоэлектронной разведки росгвардейцы выявили 24 оператора беспилотных летательных аппаратов ВСУ, которые уничтожены огнем артиллерии, — говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники Роcгвардии изъяли 46 единиц стрелкового и охотничьего оружия, более 500 cнарядов и мин, 140 гранат, 70 выстрелов к гранатометам, свыше 3000 боеприпаcов к стрелковому оружию, тепловизор PARD-TA32. На специальный эвакуационный пункт роcгвардейцы доставили 15 человек, в том числе пять детей.

Ранее военнослужащие Росгвардии нашли в населенных пунктах Харьковской области несколько схронов с оружием и боеприпасами, сообщается на сайте ведомства. В одном из них они обнаружили пулемет «Максим» и винтовки Мосина.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области обнаружен схрон с противотанковыми гранатами. Боеприпасы были спрятаны в заброшенном доме, на позиции, оборудованной для обстрела российской военной техники и блокпоста Росгвардии. Схрон помогли найти местные жители.