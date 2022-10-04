Росгвардейцы предотвратили теракт в Мелитополе

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Сотрудники Росгвардии предотвратили теракт в Мелитополе, обнаружив и обезвредив гранату у детской площадки. Пострадавших в результате инцидента нет, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ручная оборонительная граната была обнаружена во дворе дома № 139 по улице Александра Невского. Радиус разлета ее осколков составляет 150 метров. Боеприпас был снабжен самодельным дистанционным радиоуправляемым взрывателем, и это говорит о том, что гранату заложили целенаправленно для совершения теракта.

Граната изъята и обезврежена, — заявили в Росгвардии.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе задержали девушку, попытавшуюся по заданию спецслужб Украины совершить теракт в день проведения референдума. Диверсанткой оказалась 24-летняя Ирина Навальная. Она оставила в клумбе самодельное взрывное устройство, состоящее из почти одного килограмма пластида с детонатором и поражающими элементами. Это заметил местный житель и сообщил в полицию.