В Мариуполе задержали девушку, готовившую теракт на референдуме

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

В Мариуполе задержали девушку, попытавшуюся по заданию спецслужб Украины совершить теракт в день проведения референдума о вхождении республики в состав России. Как сообщили РИА Новости в УВД по городу, диверсанткой оказалась 24-летняя Ирина Навальная.

Обезврежена девушка, которая намеревалась совершить теракт в последний день референдума по заданию киевских спецслужб, — сказал собеседник агентства.

По данным МВД, диверсантку заметил местный водитель, когда она вытащила предмет из пакета, положила его в клумбу после чего уехала на велосипеде. Мужчина обратился в полицию. Оказалось, что Навальная оставила самодельное взрывное устройство, состоящее из почти одного килограмма пластида с детонатором и поражающими элементами.

Следователи также выяснили, что в мае она выехала на подконтрольную Украине территорию. Предполагается, что во время поездки ее завербовали.

По словам Ирины, на границе ее пропустили при условии, что она возьмёт в городе взрывное устройство, заложит его и приведет в действие. За это ей сразу дали 30 тысяч гривен и пообещали ещё 70 тысяч гривен.

В конце августа РИА Новости сообщали, что российские силовики раскрыли вербовку выезжающих в Россию украинцев Службой безопасности Украины. Граждан республики вынуждали передавать данные о российских военных в Крыму и других регионах.