Rolling Stones анонсирует первый за 18 лет студийный альбом

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Группа Rolling Stones объявила о предстоящем выпуске своего первого с 2005 года студийного альбома Hackney Diamonds, сообщает издание Variety. По его данным, все подробности объявят 6 сентября на мероприятии в лондонском районе Хакни.

Ожидается, что три лидера группы — Мик Джаггер, Кит Ричардс и Рон Вуд — дадут интервью в прямом эфире ведущему Tonight Show Джимми Фэллону. Мероприятие, связанное с презентацией альбома, будет транслироваться по всему миру на YouTube.

Hackney может быть в центре Hackney Diamonds, но это действительно глобальный момент, которым мы хотим поделиться с фанатами по всему миру через YouTube, — цитирует издание заявление группы.

Альбом станет первым релизом Rolling Stones после смерти в 2021 году Чарли Уоттса, одного из основателей группы, сыгравшем на каждом из тысяч ее концертов, кроме одного. Прошлой осенью группа гастролировала с барабанщиком Стивом Джорданом. Ожидается, что в альбоме появятся песни, записанные при участии Пола Маккартни и Элтона Джона.

Ранее сообщалось, что основателям рок-группы The Rolling Stones вокалисту Мику Джаггеру и гитаристу Киту Ричардсу установили памятник в их родном городе Дартфорде, находящемся недалеко от Лондона. Скульптуру под названием The Glimmer Twins («Мерцающие близнецы») создала Эми Гудман. Скульптор рассказала, что процесс создания работы, который включал изготовление моделей и отливку из бронзы, занял около года.