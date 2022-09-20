Запорожскую область предложили переименовать Рогов: Запорожскую область могут переименовать в Запорожский край

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил, что в случае присоединения Запорожья к России Запорожскую область будет уместно переименовать в Запорожский край. Также он заверил, что референдум о вхождении в состав РФ будет проходить в течении нескольких дней во избежание скопления людей.

Однозначно референдум будет не в одном месте и не в один день, чтобы не было большого скопления людей, чтобы не было жертв, — заявил Рогов.

В разговоре с ТАСС политик заверил, что неполный контроль российской армии над запорожской территорией не умалит законность референдума о вхождении в состав РФ. По его словам, присоединения к России желают даже те жители Запорожской области, которые находятся на подконтрольных Киеву территориях.

Сегодня у нас на съезде (жителей Запорожской области. — NEWS.ru) выступала масса выходцев из Запорожья, из Вольнянска, и были люди, родившиеся в Орехове и в Гуляйполе, то есть те, которые родом с территорий, которые временно подконтрольны режиму президента (Украины Владимира Зеленского. — NEWS.ru), но это не мешало им высказать свою позицию, — отметил Рогов.

По его словам, люди, которые живут в Запорожье, хотят принять участие в референдуме. Рогов считает, что если бы у них появилась возможность отдать свой голос, то присоединение к РФ поддержали бы более 50%. Член местной военно-гражданской администрации (ВГА) добавил, что люди, живущие на территории, контролируемой Киевом, боятся высказать свою позицию.

Надо понимать, что, естественно, (находящиеся на подконтрольной Киеву части Запорожской области. — NEWS.ru) люди боятся высказывать свою позицию, но при этом уже не раз обращались с просьбой, может быть, об удаленном голосовании — электронном, еще каком-то, — отметил Рогов.

Ранее представитель ВГА Запорожья заявил, что референдум по вхождению Запорожской области в состав Российской Федерации может пройти в ближайшие дни. До этого Рогов и другие члены движения обратились к главе администрации Запорожской области с требованием как можно скорее провести референдум о присоединении к России.