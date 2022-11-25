Резкий запах аммиака Зеленский верхом на еще одной трубе

Фото: toaz

Предприятие «Тольяттиазот»

«Уж сколько раз твердили миру!» — воскликнул бы, видимо, баснописец Крылов, узнай он о перипетиях с функционированием еще построенного при Советском Союзе аммиакопровода, который идет с берегов Волги, от предприятия «Тольяттиазот» в ныне украинский порт Одесса. Притом, что накануне, встречаясь с владельцем «Уралхима» Дмитрием Мазепиным, Владимир Путин еще раз подчеркнул, что возобновление поставок аммиака было бы в общих интересах.

Почему после распада Союза маршрут доставки экспортного сырья не был изменен и конечным пунктом перед морской отправкой в Европу не стал, например, Новороссийск, это, как говорится, совсем другой вопрос. Альтернативные газопроводы трудной судьбы сумели все-таки построить, стремясь уйти географически от постоянного украинского шантажа, а вот аммиак по-прежнему безальтернативно тек на нынешнюю недружественную Украину. Тот самый случай, когда руки просто не дошли.

Однако Старая Европа заинтересована не только в газе, который, несмотря на масштабные боевые действия, продолжает поступать через украинскую территорию. Не только в нефти, которая течет в ту же Венгрию и Словакию по нефтепроводу «Дружба», и за эксплуатацию которого украинские мудрецы хотят еще повысить плату. Не исключено для того, чтобы не только пополнить дырявый бюджет, но и еще снизить конкурентоспособность российской нефти на фоне общих западных попыток ввести потолок ее цены. Европейцы получают и наш аммиак для производства на своих предприятиях необходимых удобрений, а также чистого топлива, отвечающего критериям зеленой энергетики, и даже взрывчатых веществ. И на фоне решения таких проблем с помощью российского сырья использование аммиака в фармацевтике и производстве различных моющих средств выглядит уже бытовой мелочью.

Особенность производства аммиака, который берется фактически из воздуха, заключается в том, что процесс переработки азота очень энергозатратный. А это еще один фактор в пользу его закупки у России, учитывая скачок цен на энергоносители и приближение суровой европейской зимы с ее возможным дефицитом газа и угля.

Вот на этой реальной заинтересованности европейцев в аммиачном российском экспорте постоянно и играет Зеленский, который без устали всех (не только Россию) шантажирует возможностью манипулировать с краником в Одессе. А потому он не просто торгуется, а постоянно меняет условия своего согласия на продолжение работы всей системы, негласно апеллируя к европейском партнерам.

Фото: Sergii Kharchenko/Global Look Press Владимир Зеленский

Собственно, беспрепятственное продолжение поставок наших удобрений и аммиака изначально подразумевалось в рамках довольно сложного зернового соглашения. Когда украинские порты были разминированы, наши корабли фактически отошли на рейд в Севастополе и были образованы свободные коридоры, по которым остатки украинского зерна стал вывозиться морским путем. Но, как мы знаем, и патронаж ООН, и лично генсека Антонио Гутерриша не помогли соблюдению всех согласованных положений, наш зерновой экспорт и поставки азотных удобрений оставались блокированными.

Более того, по некоторой инсайдерской информации, обмен десятков боевиков батальона «Азов» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) также по настоянию Киева был включен в объемное непубличное соглашение, которое якобы предусматривало и продолжение экспорта аммиака. В результате боевики избежали обещанного суда, а Зеленский опять раскапризничался и потребовал обмена военнопленных по формуле «всех на всех». Притом, что, по некоторым данным, у нас в плену по численности чуть ли не целая бригада.

Собственно, понятно, что любые соглашения с киевской хунтой не будут стоить бумаги, на которой будут написаны. Но есть надежда, что европейские хозяева объяснят подопытному Зеленскому, что такое европейские ценности в реальном валютном исчислении.