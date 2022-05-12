Reuters: Украина не возобновит транзит газа в Европу через «Сохрановку»

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Украина не запустит транзит российского газа через «Сохрановку» в Европу, пока не получит полный контроль над своей трубопроводной системой, заявил генеральный директор ОГТС Сергей Макогон. Пункт находится на территории ЛНР, отмечает Reuters.

Мы не откроем. До полного контроля над активом, — заявил Макогон, отвечая на вопрос о Сохрановке.

10 мая компания объявила о закрытии транзита, через который в Европу поступает треть российского газа. Представители ОГТС объяснили своё решение тем, что граждане ЛНР крали поставляемый газ, не уведомляя при этом «Газпром».

Макогон отметил, что ещё один газопровод, находящийся на территории Украины в Судже, может быть использован для поставок энергоресурса в Европу в необходимом объёме. В «Газпроме» информацию опровергли: транзит действительно доступен, но через него технологически невозможно перенаправить все поставки.

Ранее Россия ввела санкции против компании EuRoPol GAZ, обеспечивающей поставки энергоресурсов по польскому участку трубы «Ямал — Европа». Для Газпрома это означает запрет на использование данного транзита.