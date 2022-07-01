Reuters: Киев попросил Анкару задержать российский сухогруз Reuters: Украина попросила Турцию задержать «перевозящий зерно» сухогруз под флагом РФ

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Киев обвинил Россию в незаконном вывозе зерна из Бердянска и обратился к Анкаре с просьбой задержать сухогруз под российским флагом, пишет Reuters со ссылкой на источник в МИД страны. По словам украинского чиновника, на судно было погружено около 4500 тонн зерна, принадлежащего Украине.

Украина обратилась к Турции с просьбой задержать и арестовать грузовое судно Zhibek Zholy под российским флагом, перевозившее украинское зерно, вывезенное из порта Бердянска, — говорится в публикации.

По данным издания, Генпрокуратура Украины 30 июня направила в Минюст Турции письмо, в котором сообщила, что судно Zhibek Zholy причастно к «незаконному вывозу» семи тысяч тонн украинского зерна из Бердянска в Карасу. Ведомство попросило «провести досмотр сухогруза, изъять образцы зерна для судебно-медицинской экспертизы и потребовать информацию о местонахождении зерна».

30 июня из Бердянска вышло первое торговое судно после перезапуска работы местного порта, на его борту семь тысяч тонн зерна для дружественных стран, сообщал глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Судно сопровождали корабли и катера Черноморского флота.

Ранее о том, что порт Бердянска возобновит работу, сообщал глава временной администрации города и Бердянского района Александр Сауленко. Он отметил, что порт будет готов к перевалке зерна, а также может начать поставки пшеницы в Турцию.