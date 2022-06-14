Глава Бердянска заявил, что порт города готов к отправке зерна

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Порт освобожденного Бердянска возобновит работу, заявил глава временной администрации города и Бердянского района Александр Сауленко, передает РИА Новости. Он отметил, что порт будет готов к перевалке зерна, а также может начать поставки пшеницы в Турцию.

Порт освобожденного Бердянска будет готов к перевалке зерна, возможны поставки пшеницы в Турцию. Собранное в Бердянском районе зерно уже готово к продаже, — сказал Сауленко.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ранее сообщил, что Мариупольский торговый порт возобновил работу как на импорт, так и на экспорт. По его словам, порт сейчас работает в условиях трудностей с электро- и водоснабжением, однако специалисты почти устранили проблемы.

7 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу завил, что морские порты Мариуполя и Бердянска работают в штатном режиме и готовы к отгрузке зерна. Он добавил, что в Мариуполе налаживается мирная жизнь: восстанавливается водо- и электроснабжение жилых кварталов и расчищаются улицы. Также начали функционировать первые социальные объекты.