Первое судно с зерном вышло из порта в Бердянске

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Из Бердянска вышло первое торговое судно после перезапуска работы местного порта, на его борту семь тысяч тонн зерна для дружественных стран, заявил в Telegram-канале глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, Бердянская бухта и сам порт полностью безопасны, а портовики и портовое оборудование готовы к перевалке грузов. Безопасность сухогруза обеспечивается кораблями и катерами Черноморского флота.

После нескольких месяцев простоя с Бердянского морского торгового порта ушло первое торговое судно. Семь тысяч тонн зерна направились в дружественные страны, — говорится в сообщении.

Ранее о том, что порт Бердянска возобновит работу, сообщал глава временной администрации города и Бердянского района Александр Сауленко. Он отметил, что порт будет готов к перевалке зерна, а также может начать поставки пшеницы в Турцию. До этого из мариупольского порта вышло первое иностранное судно с названием Azov Concord. Сухогруз под флагом Мальты покинул порт по коридору, который организовали российские военные.