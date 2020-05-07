Рестораны Берлина возобновят работу 15 мая

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Власти Берлина приступят к поэтапному возобновлению работы предприятий сферы услуг. В частности, с 9 мая откроются магазины, а с 15 мая начнут работать рестораны.

Как сообщил бургомистр города Михаэль Мюллер, розничные магазины откроются полностью, без разделения по товарам и торговой площади. Ограничение коснётся только числа клиентов, пишет РИА Новости.

С 11 мая будет разрешена работа некоторых культурно-музыкальных учреждений. С 15 мая заработают места общепита вне зависимости, где они находятся — внутри помещения или на улице. Ограничение будет только по времени — до 22:00.

С 25 мая власти разрешат работать отелям.

Как писал NEWS.ru ранее, канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что темпы распространения коронавируса в стране значительно снизились. По её словам, это говорит о преодолении первой фазы пандемии.