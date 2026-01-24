«Репатриация золота»: Германии дали дельный совет по США

Хранить большое количество золота в США становится небезопасно, его нужно изъять, заявил ведущий экономист и бывший руководитель исследовательского отдела Федерального банка Германии, Бундесбанка, Эммануэль Мен. По его словам, которые приводит The Guardian, на обстановку влияют непредсказуемые решения американского президента Дональда Трампа.

Учитывая нынешнюю геополитическую ситуацию, хранение такого количества золота в США представляется рискованным. В интересах большей стратегической независимости от США Бундесбанку было бы целесообразно рассмотреть вопрос о репатриации золота, — подчеркнул эксперт.

Отмечается, что Германия владеет вторыми по величине национальными запасами золота в мире — после США. Из них 1236 тонн хранятся в Нью-Йорке.

Ранее стало известно, что в 2025 году Китай увеличил импорт золота из России до $3,29 млрд (256 млрд рублей). Отмечалось, что в физическом эквиваленте это 25,3 тонны. Показатель был в 9 раз выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Уровень импорта стал самым высоким за всю историю торговли между двумя странами.