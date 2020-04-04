Рейтинг правящей коалиции в Германии вырос на фоне пандемии

https://static.news.ru/photo/0c148da6-7699-11ea-9b6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oliver Hurst/Global Look Press

Рейтинг правящих партий ФРГ — Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), а также Социал-демократической партии Германии (СДПГ) — значительно вырос на фоне пандемии коронавируса.

За ХДС/ХСС готовы отдать свои голоса 37% избирателей, за СДПГ — 17%, — цитирует ТАСС результаты опроса института Forsa.

«Зелёных» поддержали 16% опрошенных, «Альтернативу для Германии» (правых) — 9%, левых — 8%, либеральную Свободную демократическую партию — 6%. В опросе приняли участие более 2,5 тысяч граждан ФРГ.

В исследовании уточняется, что консерваторы достигли лучшего результата с сентября 2017 года, а социал-демократы — с сентября 2018-го. Месяц назад, когда в Германии только начиналось распространение коронавируса, рейтинг ХДС/ХСС составлял 26%, а СДПГ — 15%.

Как писал NEWS.ru, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос россиян после телеобращения президента РФ Владимира Путина 2 апреля в связи с ситуацией вокруг пандемии коронавируса. Согласно социологическому исследованию, президент значительно укрепил свои рейтинговые позиции. Показатель одобрения деятельности президента в этот день вырос в сравнении со значениями прошлой недели и составил 72% (+6,3%). Уровень доверия также вырос и составил 74% (+3%). Уточняется, что недоверие президенту выразили только 24,9% опрошенных. Во всероссийском опросе участвовали 1600 респондентов старше 18 лет.