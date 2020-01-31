https://static.news.ru/photo/42fb4376-4437-11ea-a42d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press

Шестой заражённый коронавирусом 2019-nCoV в Германии оказался ребёнком — это первый случай инфицирования несовершеннолетнего, пишет ТАСС.

Ребёнка госпитализировали в Баварии. Его отец — один из пяти заболевших сотрудников компании Webasto, которая производит автокомплектующие. Как отметили немецкие медики, вирус не распространился за пределы одной группы заражённых.

Медики проверяют более 100 человек, которые могли иметь контакт с инфицированными. В китайскую Ухань вылетел [военный] самолет Бундесвера. Он эвакуирует более 100 граждан Германии, — говорится в сообщении ТАСС.

Как заявила министр образования и научных исследований ФРГ Аня Карличек, немецкая вакцина против коронавируса должна появиться в течение нескольких месяцев.

Как писал NEWS.ru, к 31 января число заражёных достигло 10 тысяч человек, более 200 погибли. Эпидемия коронавируса 2019-nCoV началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, а в конце января ВОЗ признала её чрезвычайной ситуацией планетарного масштаба.