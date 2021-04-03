16+

Рубрики

Медиа

Архив

Европа

Ребёнок во Франции нашёл гранату времён Первой мировой войны

19:50, 03 апреля 2021 10
Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Восьмилетний ребёнок играл в саду со своими братьями и нашёл гранату времён Первой мировой войны. Инцидент произошёл в коммуне Тассан ля Деми-Люн около французского Лиона.

Несмотря на свой возраст, он сразу сказал своим братьям, что нужно быть аккуратными и отойти, потому что это похоже на гранату. После этого он рассказал мне, и я вызвал жандармов, — рассказал отец ребёнка журналистам газеты Progres.

Специалисты считают, что граната оказалась на территории сада при возведении насыпи. Сапёры вывезли её с территории.

Ранее в Саратове неизвестный бросил из окна автомобиля предмет, похожий на страйкбольную гранату, в сторону группы людей, которые стояли около офиса УК «Красная». После броска раздался хлопок, никто не пострадал.

Как писал NEWS.ru, в Дагестане учебная граната РГД-5 взорвалась в руках учителя одной из школ Хасавюрта. Инцидент произошёл 23 февраля на уроке ОБЖ. Мужчине оторвало фаланги четырёх пальцев, дети не пострадали. Учителя госпитализировали. По факту случившегося проводится проверка.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео