Ребёнок во Франции нашёл гранату времён Первой мировой войны

https://static.news.ru/photo/a9c709fc-949d-11eb-a4cf-96000091f725_660.jpg Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Восьмилетний ребёнок играл в саду со своими братьями и нашёл гранату времён Первой мировой войны. Инцидент произошёл в коммуне Тассан ля Деми-Люн около французского Лиона.

Несмотря на свой возраст, он сразу сказал своим братьям, что нужно быть аккуратными и отойти, потому что это похоже на гранату. После этого он рассказал мне, и я вызвал жандармов, — рассказал отец ребёнка журналистам газеты Progres.

Специалисты считают, что граната оказалась на территории сада при возведении насыпи. Сапёры вывезли её с территории.

Ранее в Саратове неизвестный бросил из окна автомобиля предмет, похожий на страйкбольную гранату, в сторону группы людей, которые стояли около офиса УК «Красная». После броска раздался хлопок, никто не пострадал.

Как писал NEWS.ru, в Дагестане учебная граната РГД-5 взорвалась в руках учителя одной из школ Хасавюрта. Инцидент произошёл 23 февраля на уроке ОБЖ. Мужчине оторвало фаланги четырёх пальцев, дети не пострадали. Учителя госпитализировали. По факту случившегося проводится проверка.