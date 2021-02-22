Разведка ФРГ выявила свыше 400 случаев правого экстремизма в Бундесвере

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Военные контрразведчики Германии выявили в 2020 году в Бундесвере ( ВС ФРГ) 477 случаев проявления правого экстремизма и расизма, что на 114 больше, чем в 2019-м, рассказала журналистам 23 февраля 2021 года в Берлине уполномоченная по ВС ФРГ в Бундестаге Ева Хёгль.

Например, в 2019-м в ВС ФРГ зафиксировали 363 инцидентов с правым экстремизмом. По её мнению, подобная тенденция говорит о том, что существует срочная потребность противодействовать данному явлению, пишет ТАСС.

Необходимы расследование, санкции и превентивные меры — последовательные, всеобъемлющие и быстрые. Это долгосрочная задача, что касается всего общества, в том числе Бундесвера, — отметила Хёгль.

При этом, по ее данным, число случаев проявления исламизма в Бундесвере в 2020 году снизилось с 77 в 2019 году до 31 в прошлом.

Накануне глава Пентагона Ллойд Остин приказал приостановить плановую деятельность воинских частей для борьбы с экстремизмом и расизмом в рядах военных. Эта проблема стала особенно актуальной после того, как выяснилось, что в штурме Капитолия 6 января участвовали действующие и бывшие военнослужащие. Между тем ФБР и Минюст продолжают предъявлять обвинения участникам погрома. Организаторы штурма могут попасть за решётку на 20 лет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники правоохранительных органов задержали нескольких участников и организаторов ячейки «Свидетелей Иеговы» (запрещена в РФ) в Москве. По данному факту было возбуждено уголовное дело об экстремизме.