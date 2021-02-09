В Москве задержали участников экстремистской организации «Свидетели Иеговы»

https://static.news.ru/photo/fe238722-6b86-11eb-bfd7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали нескольких участников и организаторов ячейки «Свидетелей Иеговы» (запрещена в РФ) в Москве.

По данному факту было возбуждено уголовное дело об экстремизме, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного СК России.

По версии следствия, подразделение этой религиозной организации появилось на севере Москвы в сентябре 2017 года. Участники собирались в квартире на улице Дыбенко, изучали литературу и сведения, пропагандирующие учение организации, устраивали встречи.

В настоящее время следователями столичного Главного управления совместно с МВД, ФСБ при поддержке Росгвардии проводятся обыски по 16 адресам проживания участников организации.

Ранее стало известно, что в рамках расследования дела «Свидетелей Иеговы» следователи совместно с МВД, ФСБ и Росгвардией провели обыски более чем в 20 субъектах страны, включая Москву. В СК РФ сообщали, что на северо-востоке столицы обнаружили конспиративную квартиру. Там последователи запрещённого религиозного движения изучали литературу и источники иного характера, пропагандирующие соответствующее учение, совершая, кроме того, другие характерные для них действия.

Кампания против «Свидетелей» активно идёт с 2009 года, когда начался массовый запрет их религиозной литературы. В 2017 году они были признаны экстремистским сообществом на федеральном уровне. С тех пор по всей стране против иеговистов возбуждены десятки дел, каждое из которых сопровождалось обысками и задержаниями, писал NEWS.ru.