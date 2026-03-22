Что известно о канонизации патриарха Илии II в Грузии Канонизация патриарха Илия II в Грузии может состояться 22 марта

Причисление к лику святых покойного католикоса-патриарха всея Грузии Илии II может произойти уже 22 марта, заявил митрополит Ахалкалакский и Кумурдойский Николоз. Он добавил, что если Синод в ближайшее время не рассмотрит этот вопрос, то народ будет сам добиваться этого, передает «Sputnik Грузия».

Я убежден, что канонизация должна состояться в ближайшее время. Это возможно даже сегодня, — подчеркнул Николоз.

Митрополит отметил, что в истории были случаи, когда процесс канонизации начинался сразу после смерти, хотя тогда он проходил иначе. По его словам, причисление к лику святых предполагает всеобщее почитание.

Ранее тысячи людей организованными колоннами выдвинулись в Тбилиси из разных регионов Грузии, чтобы попрощаться с Илией II в храме Святой Троицы. Верующие направляются в столицу из разных уголков страны: Батуми, Кобулети, Кеды, Шуахеви, а также из Самегрело — Земо-Сванети. Бесплатный транспорт предоставлен правительством страны.

Илия II ушел из жизни вечером 17 марта в тбилисской клинике, куда его привезли за день до этого. Ему было 93 года. Прощание и похороны пройдут в Сионском соборе столицы, как он сам завещал. В стране объявлен траур, который продлится до дня погребения.