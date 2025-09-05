Итальянский подросток Карло Акутис станет первым католическим святым из поколения миллениалов, сообщает CNN со ссылкой на папу римского Льва XIV. Церемония канонизации состоится 7 сентября на площади Святого Петра в Ватикане.

Карло Акутис скончался в 2006 году в возрасте 15 лет от лейкемии. При жизни подросток активно занимался созданием веб-сайтов и распространением информации о католической вере в интернете, за что получил прозвище «инфлюенсер Бога».

Для причисления к лику святых церковь требует подтверждения двух чудес, совершенных кандидатом. Первое чудо Акутиса — исцеление бразильского ребенка от врожденного заболевания поджелудочной железы — было признано в 2020 году, что позволило причислить молодого человека к лику блаженных. Второе чудо связано со спасением девушки из Коста-Рики, получившей тяжелую черепно-мозговую травму при падении с велосипеда во Флоренции.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов говорил, что Святой Сергий Радонежский представляет собой важный духовный ориентир для молодого поколения, а не просто историческую личность. По его словам, современные дети должны быть знакомы не только с популярными блогерами, но и с великими соотечественниками, такими как Сергий Радонежский. Иванов подчеркнул, что святой учил любви к родине, уважению к традициям и способности находить взаимопонимание.