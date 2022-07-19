Ракетный эсминец США зашел в порт Хельсинки

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Американский ракетный эсминец USS Arleigh Burke

Американский ракетный эсминец USS Arleigh Burke зашел в порт Хельсинки. Посольство США в Финляндии в Twitter назвало прибытие корабля подтверждением готовности Соединенных Штатов к сотрудничеству с будущим союзником по НАТО.

С возвращением USS Arleigh Burke! Еще одна демонстрация нашей приверженности работе вместе с нашим будущим союзником по НАТО, — говорится в сообщении дипмиссии.

USS Arleigh Burke имеет длину 154 метра и ширину 18 метров. В зависимости от поставленных задач способен нести до 56 крылатых ракет Tomahawk. Экипаж состоит из 330 человек.

Ранее посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил, что в случае появления в стране натовской инфраструктуры в виде военных баз и тяжелых ударных наступательных вооружений РФ будет вынуждена принять меры по обеспечению своей безопасности. Он отметил, что развитие ситуации в подобном ключе не отвечает интересам самой Финляндии, и выразил надежду на понимание этого финскими политиками.

5 июля заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ указал, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не гарантирует автоматического размещения военных баз Альянса на территории двух стран. Он отметил, что представители военно-политического блока не предполагали дополнительного военного присутствия в новоприбывших государствах, а Стокгольм и Хельсинки и так обладают «грозным» потенциалом национальных сил.