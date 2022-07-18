Посол Кузнецов: Россия примет меры при появлении в Финляндии баз НАТО

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Россия будет вынуждена принять меры по обеспечению собственной безопасности в случае, если на территории Финляндии появятся военные базы НАТО. В Хельсинки должны понимать, что это не будет отвечать их собственным интересам, заявил в эфире телеканала «Россия 24» посол России в Финляндии Павел Кузнецов.

Если на территории Финляндии появится натовская инфраструктура в виде постоянных военных баз, в виде тяжелых ударных наступательных вооружений <...>, в этом случае Россия, естественно, вынуждена будет принимать необходимые ответные адекватные меры для обеспечения своей безопасности, — сказал он.

Дипломат добавил, что развитие ситуации в подобном ключе не отвечает интересам самой Финляндии. Он выразил надежду на то, что финские политики это понимают.

4 июля главы МИД Финляндии и Швеции и послы 30 стран НАТО подписали протоколы о вступлении государств в НАТО. Они станут членами Альянса после ратификации документов всеми членами блока.

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что вступление в Альянс Финляндии и Швеции не означает автоматического размещения баз в этих странах. По его словам, они могут защитить себя самостоятельно, поэтому вопрос о дополнительном военном присутствии не стоит.