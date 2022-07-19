Рада прекратила полномочия генпрокурора Украины Венедиктовой

Фото: Anatolii Siryk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ирина Венедиктова. Архивное фото

Верховная рада Украины прекратила полномочия генпрокурора страны Ирины Венедиктовой, сообщил в своем Telegram-канале глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. При этом он отметил, что экс-генпрокурор «остается в команде».

Верховная рада проголосовала за прекращение полномочий Ирины Венедиктовой на должности генерального прокурора Украины, — написал Арахамия.

Он выразил уверенность, что опыт Венедиктовой послужит стране на новом месте, «которое нуждается в усилении профессиональными менеджерами и работниками».

Указы об отстранении от должностей генпрокурора Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова президент Украины Владимир Зеленский подписал 17 июля. Свое решение он объяснил большим количеством уголовных дел о госизмене в отношении сотрудников ведомств, которые возглавляют указанные чиновники.

В офисе Зеленского подчеркнули, что речь идет именно об отстранении от обязанностей, но не увольнении. Уволены они могут быть после служебных проверок.