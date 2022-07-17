Зеленский уволил генпрокурора Украины и главу СБУ

Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины уволил с должности генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Об этом говорится в соответствующих указах, опубликованных на сайте президента. Речь идёт об увольнении сотрудников ведомств за многочисленные факты госизмены.

Временно исполняющим обязанности генпрокурора назначен Алексей Симоненко.

В соответствии с частью второй статьи 11 закона Украины «О правовом режиме военного положения» постановляю отстранить Венедиктову Ирину Валентиновну от должности генерального прокурора. — говорится в документе.

Также президент Украины согласовал увольнение нынешнего главы СБУ Ивана Баканова.

Согласно статье 47 Дисциплинарного устава Вооружённых сил Украины, утверждённого Законом Украины от 24 марта 1999 года № 551-XIV, отстранить Баканова Ивана Геннадьевича от исполнения обязанностей председателя Службы безопасности Украины, — сказано в указе.

Своё решение украинский президент прокомментировал в вечернем видеообращении.

Я принял решение об отстранении от должности генерального прокурора и об отстранении главы Службы безопасности Украины. По состоянию на сегодня зарегистрировано 651 уголовное производство относительно государственной измены и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов, — сообщил Зеленский.

По его словам, соответствующим лицам сообщено о подозрении в 198 уголовных делах. Глава государства отметил, что более 60 сотрудников прокуратуры и суда «остались на оккупированной территории и работают против нашего государства». Зеленский отметил, что такой массив преступлений против нацбезопасности государства, а также связи между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России ставят «очень серьёзные вопросы» к руководителям ведомств.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что граждан Украины нужно спасать от генпрокурора Ирины Венедиктовой. По его словам, на Украине творится беззаконие, на которое генпрокурор страны Ирина Венедиктова никак не реагирует.