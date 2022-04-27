Володин: граждан Украины нужно спасать от генпрокурора Венедиктовой

Вячеслав Володин / Фото duma.gov.ru

На Украине творится беззаконие, на которое генпрокурор страны Ирина Венедиктова никак не реагирует, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале. Граждан Украины необходимо спасть от такого генпрокурора, предавшего их и интересы страны, считает Володин.

По его словам, Венедиктову не волнует утрата суверенитета Украины, внешнее управление со стороны стран НАТО и захват власти нацистами. Также он напомнил трагедию в Одессе с сожжением людей в Доме профсоюзов и расстрелы мирных жителей ДНР и ЛНР, отметив, что реакция генпрокурора на это была нулевой.

Граждан Украины необходимо спасать от такого генпрокурора <...> Беззаконие творится на Украине при попустительстве такого генпрокурора, предавшего народ и интересы своей страны, — написал парламентарий.

Он также прокомментировал обвинение Венедиктовой в свой адрес и депутатов Госдумы в посягательстве на территориальную целостность Украины. По мнению Володина, российские правоохранительные органы должны это проанализировать и привлечь генпрокурора Украины к ответственности.

Ранее Володин отреагировал на задержание наёмников, которые по заданию СБУ планировали убийство ряда российских журналистов. Он заявил, что Украина превратилась в террористическое государство, её власти сначала развязали войну против своего народа, а затем «перешли к терактам против мирных граждан других стран».