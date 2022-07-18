В офисе Зеленского заявили, что не увольняли Венедиктову и Баканова Замглавы офиса Зеленского: генпрокурор Венедиктова и глава СБУ Баканов не уволены, а отстранены от обязанностей

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Владимир Зеленский

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова и глава Службы безопасности страны Иван Баканов не уволены, а отстранены от исполнения обязанностей, заявил замглавы офиса президента Андрей Смирнов. Он подчеркнул, что президент Владимир Зеленский отстранил руководителей, чтобы они не влияли на ход следствия в отношении своих подчиненных. Решение об увольнении будет принято после служебной проверки, сообщает украинский телеканал «24».

Сейчас речь об увольнении этих двух должностных лиц пока не идет. Речь идет о том, что генеральный прокурор отстранен от должности, а глава СБУ временно отстранен от выполнения возложенных на него обязанностей, — заявил Смирнов.

По его словам, от Венедиктовой и Баканова ждали конкретных и радикальных результатов по очищению Украины от коллаборантов и государственных изменников.

Указы об отстранении генпрокурора и главы СБУ были подписаны 17 июля. По словам Зеленского, на данный момент зарегистрировано 651 уголовное дело по факту госизмены и коллаборационной деятельности работников прокуратуры, органов досудебного расследования и других правоохранительных структур. Глава государства отметил, что более 60 сотрудников прокуратуры и суда «остались на оккупированной территории и работают против» Киева.