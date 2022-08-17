Пять человек погибли при обрушении здания в Лисичанске Офицер НМ ЛНР Марочко сообщил о пяти погибших при обрушении здания в Лисичанске

Фото: dan-news.info

Пять человек погибли при обрушении трехэтажного административного здания в городе Лисичанске Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в своем Telegram-канале. Он отметил, что под завалами, предположительно, остаются еще четыре человека.

16 августа, 13:45, Лисичанск, ул. Революционная, 16. <...> Произошло обрушение трехэтажного административного здания, вследствие чего погибли пять человек, — написал Марочко.

Он добавил, что причины произошедшего устанавливаются, ведутся поисково-спасательные работы.

Накануне член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали артиллерийский обстрел жилых кварталов Энергодара. По его словам, удары наносятся вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Он добавил, что атака продолжалась на протяжении нескольких часов. Чиновник не исключил, что целью ВСУ является провокация ВС России на ответный огонь по Никополю и Марганцу, где в настоящее время находятся съемочные группы телеканалов США, Великобритании, Польши и Литвы.