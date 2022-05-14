Путин назвал ошибкой возможный отказ Финляндии от военного нейтралитета

Владимир Путин / Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё, сообщается на сайте Кремля. Стороны обсудили в том числе планы руководства Финляндии подать заявку на вступление в НАТО. Российский президент в ходе переговоров выразил мнение, что отказ от нейтрального статуса Финляндии был бы ошибочным.

Владимир Путин подчеркнул, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует, — говорится в сообщении.

Российский лидер отметил, что присоединение Финляндии к Альянсу может негативно сказаться на двусторонних отношениях, которые «выстраивались в духе добрососедства и партнёрского сотрудничества».

В канцелярии финского президента заявили, что Ниинистё во время телефонного разговора заявил, что власти страны в ближайшее время примут решение о подаче заявки на вступление в НАТО. По его словам, тем самым Финляндия укрепит собственную безопасность.

Финляндия и Швеция объявили о намерении вступить в НАТО в середине апреля. Поводом для этого послужила российская военная операция на Украине. 11 мая стало известно, что Хельсинки и Стокгольм подадут заявки одновременно, и это может произойти на следующей неделе.