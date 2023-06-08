«Пускай боятся»: политолог о волнениях в ЕС из-за выборов в Словакии Политолог Карасев назвал катастрофой для ЕС возможную победу пророссийского кандидата в Словакии

Фото: Daniel Kalker/dpa/Global Look Pres

Возможная победа пророссийских кандидатов на выборах в Австрии и Словакии грозит Евросоюзу катастрофой, считает политолог Владимир Карасев. Комментируя ситуацию «ПолитЭксперту», он отметил, что для Москвы на Западе появятся две новые страны, с которыми можно будет сотрудничать, а остальная Европа может продолжать бояться дальше.

Ну пускай боятся, боятся — значит, уважают, ту же Австрию, ту же Словакию, это хорошо. Недавно проводили опрос в Европе по поводу отношения к специальной военной операции на Украине, и солидная часть словаков признали, что Россия права. Они действительно на каком-то этапе упустили Словакию, — подчеркнул эксперт.

Политолог объяснил популярность сторонников России в Словакии и Австрии традиционными христианскими ценностями, которых придерживаются в этих странах. Карасев уточнил, что там выступают против ЛГБТ, бесконтрольной миграции и поставок оружия ВСУ. Словакия и Австрия хотели бы в том числе возобновить экономическое сотрудничество с Россией и Белоруссией. Эксперт отметил, что в ФРГ сейчас также хотят лишить регистрации популярную партию «Альтернатива для Германии» из-за отказа поддержать антироссийские санкции и передачу вооружения Киеву.

Если в Словакии и Австрии действительно победят пророссийские кандидаты, то для Москвы ситуация сложится в лучшую сторону, добавил Карасев. В Европе появятся две страны, которые не будут вести «политику прогибания перед Вашингтоном». ЕС при этом идет к разрушению, а на его месте в будущем могут появиться новые объединения, заключил Карасев.

Ранее стало известно, что на ближайших выборах в Австрии и Словакии к власти могут прийти правительства, симпатизирующие России. В австрийских соцопросах уже несколько месяцев лидирует ультраправая Австрийская партия свободы (АПС), а в соседней Словакии — левоцентристская партия Smer бывшего премьер-министра Роберта Фицо.