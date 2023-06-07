«Это будет катастрофа»: новый блок пророссийских стран испугал Европу ЕС может столкнуться с трудностями в оказании военной и финансовой помощи Киеву и введении новых санкций против Москвы

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Венгрии Виктор Орбан считается одним из лидеров европейских правых

На ближайших выборах в Австрии и Словакии к власти могут прийти правительства, симпатизирующие России. В таком случае ЕС может столкнуться с трудностями в оказании военной и финансовой помощи Киеву и введении новых санкций против Москвы. NEWS.ru узнал у экспертов, способен ли пророссийский блок повлиять на политику Европы.

Кто может прийти к власти в Австрии и Словакии

Как пишет европейское издание Politico, в Центральной Европе может сформироваться блок пророссийски настроенных государств. Речь идет об Австрии и Словакии, которые могут поддержать позицию Венгрии, где в течение 10 лет возглавляет правительство Виктор Орбан — последовательный критик антироссийских санкций.

В австрийских соцопросах уже несколько месяцев лидирует ультраправая Австрийская партия свободы (АПС). У ее лидера Херберт Кикль пророссийские взгляды. В 2016 году Партия свободы, которую тогда возглавлял австрийский вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе, подписала соглашение о партнерстве с «Единой Россией».

Однако очередные выборы в Австрии состоятся только через год. А в соседней Словакии — уже в этом сентябре. Согласно опросам, там лидирует левоцентристская партия Smer бывшего премьер-министра Роберта Фицо. Он тоже известен симпатиями к России и уже заявлял, что в случае победы прекратит поддержку Украины. Фицо даже обвинял президента Украины Владимира Зеленского во лжи, а идею включения Украины в состав НАТО называл «худшим решением, которое только усилит напряженность в Европе».

«Это может действительно привести к тому, что в Словакии Фицо вернется во власть. А в Австрии Партия свободы может победить на выборах и сформировать правительство, как это было при Штрахе и Курце (экс-канцлере Австрии. — NEWS.ru)», — отметил в беседе с NEWS.ru cтарший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.

Фото: IMAGO/Martin Juen/Global Look Press Лидер ультраправой Австрийской партии свободы Херберт Кикль надеется победить на следующих выборах

Насколько вероятен пророссийский альянс в Европе

В Брюсселе всерьез опасаются, что Австрия и Словакия примкнут к Венгрии и будут мешать политике Евросоюза, направленной на поддержку Украины. «Это будет катастрофа», — заявил Politico высокопоставленный чиновник Еврокомиссии.

По мнению политолога Александра Камкина, австрийские ультраправые и словацкие левые вполне могут выступить одним фронтом, несмотря на идеологические различия. «Я бы называл эти достаточно разрозненные партии и движения, начиная с Австрийской партии свободы и заканчивая левым движением Фицо, европейскими „суверенитистами“, которые выступают за национальный и экономический суверенитет своих стран. За защиту остатков суверенитета своих стран от посягательств глобалистских элит в Брюсселе», — отметил эксперт.

По его мнению, Австрии, Словакии и Венгрии надо будет выйти из Евросоюза, чтобы проводить кардинально иную политику в отношении Брюсселя.

«Это маловероятно. Но формирование альянса несогласных — такое возможно. А с учетом того, что в Евросоюзе основные решения, по крайней мере, пока принимаются консенсусом, взятие власти „суверенитистами“ в ряде европейских государств может привести к невозможности выработки каких-то сложных решений, как, например, очередные пакеты антироссийских санкций», — добавил Александр Камкин.

Фото: Mateusz Wlodarczyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Экс-премьер Словакии Роберт Фицо надеется вернуться во власть

Где еще близки позиции крайне левых и крайне правых

По словам эксперта, в Европе политический спектр таких партий достаточно разнообразен. Например, в Германии правая «Альтернатива для Германии» и «Левые» выступают с позиций суверенитета.

Между тем, согласно последнему опросу ARD-DeutschlandTrend, правые занимают второе место (вместе с Социал-демократической партией Германии) по популярности среди немцев. Если бы завтра в Германии проводились выборы, консерваторы из ушедшего в оппозицию блока ХДС/ХСС получили бы 29%, а правящая СДПГ и АдГ — по 18%.

Таким образом, сейчас становится все меньше и меньше различий между левой и правой идеологиями, считает эксперт ИМЭМО. Это своего рода политическая «подкова», когда идеи социальной справедливости одинаково разделяют представители и ультралевых, и ультраправых партий.

«Политическое размежевание в европейских государствах проходит уже не по линии „левый — правый — центр“, а между „суверенитистами“ и глобалистами. То есть европейские бюрократы в Брюсселе — это представители классической глобалистской надстройки, которым абсолютно чужды национальные интересы своих государств. А в центральноевропейских государствах мы видим такую „суверенитистскую“ оппозицию», — подчеркнул Александр Камкин.

На пророссийских митингах в Германии много сторонников «Альтернативы для Германии»

Когда станет понятен политический расклад в Европе

Руководитель Центра германских исследований Института Европы Владислав Белов считает, что вне зависимости от их отношения к России европейские политические силы могут объединяться только на площадке Европарламента.

«Посмотрим, что будет на выборах в Европарламент в 2024 году, какие партии туда пройдут, что там будет происходить. На национальном уровне никаких блоков и объединений быть не может», — предположил Белов в беседе с NEWS.ru.

Потеплеют ли отношения с Москвой

Даже в случае победы Партии свободы на выборах вряд ли можно ожидать радикальных изменений в австрийской политике. Особенно в отношении России, считает эксперт. «Если Партия свободы придет к власти в Австрии, она будет в блоке с кем-то. Не одна. Там сплошные коалиции. И вопрос отношений с Россией для них будет на вторых — третьих — пятых ролях», — пояснил Белов.

По его словам, в Австрии, Германии и Словакии «есть протестные настроения, но тема России там все равно на задворках, а на первых — проблемы миграции, социальные вопросы».

«Этими протестными настроениями в том числе вызвана популярность „Альтернативы для Германии“. Но ядро реальных сторонников этой партии там только треть от того, что мы видим в опросах. К тому же опросы — это не выборы», — заключил германист.

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