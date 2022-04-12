Оппозиция обвинила австрийского канцлера в провале переговоров с Путиным

Канцлера Австрии Карла Нехаммера упрекнули в том, что тот на встрече с российским президентом Владимиром Путиным не затронул тему энергоснабжения страны. Об этом заявил глава оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) Херберт Кикль, добавив, что поездка была совершена исключительно для того, чтобы канцлер мог «представить себя мачо». Его слова передаёт РИА Новости.

Ни слова о возможных мирных переговорах, ни слова о будущем нашего энергоснабжения, но прославление собственного «выхода» пустыми словами <…>У меня сложилось впечатление, что поездка Нехаммера была совершена исключительно для того, чтобы представить себя мачо и отвлечься от печальных внутриполитических бед АНП (Австрийская народная партия, которую возглавляет Нехаммер - NEWS.ru.), — заявил Кикль.

Переговоры Путина с канцлером Авcтрии проходили в резиденции президента РФ в Ново-Огaрёво. Нехаммер после встречи с Путиным заявил, что переговоры были открытыми, прямыми, но жёсткими. Он подчеркнул, что дал понять, что санкции против Москвы останутся в силе и будут ужесточаться до тех пор, пока не прекратится спецоперация на Украине.

Нехаммер cтал первым из лидеров стран Евросоюза, кто нанёс визит в Москву после начала специальной военной операции на Украине. Накануне встречи австрийского и роcсийского лидеров президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл переговоры с канцлером, в ходе которых были обсуждены прилагаемые усилия для уcтановления мира между РФ и Украиной, а также возможноcти расширения сотрудничества в сфере поставок природного газа.