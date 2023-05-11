В Великобритании предрекли Киеву потерю поддержки Словакии Spectator: Украина рискует потерять поддержку Словакии в случае прихода к власти «левых»

Фото: Martin Baumann / Xinhua / Global Look Press

В случае прихода к власти в Словакии левого популиста Роберта Фицо Украина рискует потерять поддержку Братиславы, пишет The Spectator. По информации издания, партия Фицо является фаворитом на победу в предстоящих парламентских выборах, которые пройдут 30 сентября 2023 года. Автор материала указал на то, что Фицо неоднократно высказывался против военной помощи Украине.

Политический кризис в Словакии дает все шансы для прихода к власти партии, которая наиболее враждебно настроена по отношению к Украине. Выборы, на которых левый популист и скептик в отношении Украины Роберт Фицо является фаворитом на победу, пройдут уже в сентябре, — сказано в публикации.

Отмечается, что несмотря на преобладающую поддержку Киева в рядах политических элит страны, согласно последним опросам, большая часть электората относится к конфликту на Украине неоднозначно.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в Европе начнется масштабная война, если Брюссель откажется от поставок оружия Украине. Так он прокомментировал заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что конфликт на Украине можно прекратить немедленно, если Запад перестанет оказывать военную поддержку Киеву. Подоляк добавил, что при таком развитии событий в Европе резко увеличится количество терактов.