Киев пригрозил ЕС терактами при отказе поставлять оружие Украине Подоляк: в ЕС начнется масштабная война при прекращении поставок оружия Киеву

Фото: Guillermo Gutierrez Carrascal / Keystone Press Agency / Global Look Press

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в Европе начнется масштабная война, если Брюссель откажется от поставок оружия Украине, передает РИА Новости. Так он прокомментировал заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что конфликт на Украине можно прекратить немедленно, если Запад перестанет оказывать военную поддержку Киеву. Подоляк добавил, что при таком развитии событий в Европе резко увеличится количество терактов.

Как только будут остановлены поставки оружия <...>, это будет означать резкое масштабирование войны в Европе. Пан Боррель должен был продолжить, что если перестанут предоставлять оружие Украине, начнется война в других странах. Существенно увеличится количество терактов в Европе. Вообще в Европе мы не будем сидеть в ресторанчиках и есть круассаны спокойно, — сказал Подоляк.

Он при этом не стал уточнять, по какой причине в Европе увеличится количество терактов.

Ранее стало известно, что США снимут с передаваемых Киеву танков Abrams секретное оборудование из-за опасений, что оно может попасть в руки российских вооруженных сил. USA Today сообщило, что Вашингтон пообещал передать Украине 30 танков Abrams M1A1. В Пентагоне первоначально рассматривался вариант передачи более новой модификации танка, но для ускорения процесса поставок от этой идеи отказались.