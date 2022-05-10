Лидер словацкой парламентской оппозиции и партии «Курс — социальная демократия» Роберт Фицо отказался посетить выступление президента Украины Владимира Зеленского перед депутатами Национального совета в ходе телемоста, сообщает братиславская газета Pravda. Он аргументировал это тем, что не хочет слушать того, кто «ежедневно лжёт».

Меня там точно не будет, сказал Фицо.

Он также добавил, что не хотел бы слушать того, кто «ежедневно лжёт». Кроме того, как отметил парламентарий, слова Зеленского наносят ущерб интересам Словакии.

Приостановка поставок нефти и газа наносит серьёзный ущерб национальным интересам, — заявил Фицо.

Кроме него, во время выступления Зеленского отказался присутствовать и другой член данной партии, Ладислав Каменицкий, он назвал мероприятие маскарадом.

Спикер Национального совета Борис Коллар также выразил возмущение возможным прекращением поставок российских энергоресурсов в Словакию. Он заявил, что если это произойдет, он как глава парламента планирует добиваться остановки помощи, которую Братислава оказывает Киеву.

Ранее экс-депутат парламента Турции от правящей Партии справедливости и развития Шамиль Тайяр негативно отреагировал на высказывания Зеленского о туристах из России, которые тот сделал в интервью греческому общественному телевидению. По словам турецкого политика, украинский лидер «обиделся на Турцию» из-за того, что она принимает на отдых граждан РФ. По мнению Тайяра, Зеленский в рамках интервью «нёс чушь». Он также назвал президента Украины «глупым комиком».

Стоит отметить, что критика властей Турции Зеленским в интервью греческому телевидению — это попытка сыграть на национальных чувствах греков, которые со времен падения Византийском империи и захвата территории турками были вынуждены жить под властью мусульман порядка 400 лет. Кроме того, у современных Турции и Греции есть нерешённые территориальные споры вокруг Кипра.