Лидер оппозиции в Словакии отказался слушать выступление Зеленского

Роберт Фицо / Фото David Tanecek/CTK/Global Look Press

Лидер словацкой парламентской оппозиции и партии «Курс — социальная демократия» Роберт Фицо отказался посетить выступление президента Украины Владимира Зеленского перед депутатами Национального совета в ходе телемоста, сообщает братиславская газета Pravda. Он аргументировал это тем, что не хочет слушать того, кто «ежедневно лжёт».

Меня там точно не будет, — сказал Фицо.

Он также добавил, что не хотел бы слушать того, кто «ежедневно лжёт». Кроме того, как отметил парламентарий, слова Зеленского наносят ущерб интересам Словакии.

Приостановка поставок нефти и газа наносит серьёзный ущерб национальным интересам, — заявил Фицо.

Кроме него, во время выступления Зеленского отказался присутствовать и другой член данной партии, Ладислав Каменицкий, он назвал мероприятие маскарадом.

Спикер Национального совета Борис Коллар также выразил возмущение возможным прекращением поставок российских энергоресурсов в Словакию. Он заявил, что если это произойдет, он как глава парламента планирует добиваться остановки помощи, которую Братислава оказывает Киеву.

Ранее экс-депутат парламента Турции от правящей Партии справедливости и развития Шамиль Тайяр негативно отреагировал на высказывания Зеленского о туристах из России, которые тот сделал в интервью греческому общественному телевидению. По словам турецкого политика, украинский лидер «обиделся на Турцию» из-за того, что она принимает на отдых граждан РФ. По мнению Тайяра, Зеленский в рамках интервью «нёс чушь». Он также назвал президента Украины «глупым комиком».

Стоит отметить, что критика властей Турции Зеленским в интервью греческому телевидению — это попытка сыграть на национальных чувствах греков, которые со времен падения Византийском империи и захвата территории турками были вынуждены жить под властью мусульман порядка 400 лет. Кроме того, у современных Турции и Греции есть нерешённые территориальные споры вокруг Кипра.