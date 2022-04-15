В Австрии признали, что страна на 80% зависит от газа из России

Австрия сможет стать независимой от поставок российской нефти только через несколько лет, так как на данном этапе это сделать невозможно, заявил австрийский канцлер Карл Нехаммер в эфире телеканала NBC. По его словам Австрия на 80% зависит от российского газа и руководство страны уже пытается найти решение для того, чтобы отказаться от энергоресурсов из РФ. Он подчеркнул, что в стране ситуация с газом аналогична германской.

Мы уже это делаем (ищем возможности отказаться от газа из России. — NEWS.ru). Но потребуется время, потому что мы на 80% зависим от российского газа. Ситуация та же, что и с Германией, наша промышленность и домохозяйства нуждаются в газе. Мы пробуем делать всё, чтобы добиться независимости, но ни сегодня, ни завтра это невозможно, — сказал он.

11 апреля в России, в Ново-Огaрёво состоялась встреча между Нехаммером и президентом России Владимиром Путиным. Нехаммер в интервью австрийским СМИ заявил, что в ходе встречи Путин заверил его в стабильности поставок российского газа, а также в возможности оплаты в евро. Канцлер добавил, что в случае эмбарго на российский газ австрийская промышленность и домохозяйства в стране понесут серьёзный ущерб.

Позднее глава оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль упрекнул Нехаммера в том, что тот на встрече с Путиным не затронул тему энергоснабжения страны. Кикль добавил, что канцлер нанёс визит в РФ исключительно для того, чтобы «представить себя мачо».