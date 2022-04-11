В Ново-Огарёво начались переговоры Путина с канцлером Австрии Нехаммером
Антон Соловьев
Антон Соловьев
16:13, 11 апреля 2022
Владимир ПутинФото: kremlin.ru
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В Ново-Огарёво начались переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером Австрии Карлом Нехаммером, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Одной из главных тем для обсуждения может стать газовый вопрос, передаёт ТАСС.
Путин и канцлер Австрии проводят переговоры в Ново-Огареве, — сказал представитель Кремля.
Визит Нехаммера в Москву стал первым с момента начала спецоперации на Украине. Переговоры пройдут за закрытыми дверями — согласованный регламент не предусматривает пресс-конференцию по итогам беседы. Это первая встреча Путина и Нехаммера.
Ранее глава австрийского МИД Александер Шалленберг сообщил, что поездка Нехаммера в Россию может также способствовать завершению кризиса на Украине. По его словам, Вена «хочет использовать все возможности».
Канцлер Австрии до этого также провёл встречу в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.