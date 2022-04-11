В Ново-Огарёво начались переговоры Путина с канцлером Австрии Нехаммером

В Ново-Огарёво начались переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером Австрии Карлом Нехаммером, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Одной из главных тем для обсуждения может стать газовый вопрос, передаёт ТАСС.

Путин и канцлер Австрии проводят переговоры в Ново-Огареве, — сказал представитель Кремля.

Визит Нехаммера в Москву стал первым с момента начала спецоперации на Украине. Переговоры пройдут за закрытыми дверями — согласованный регламент не предусматривает пресс-конференцию по итогам беседы. Это первая встреча Путина и Нехаммера.

Ранее глава австрийского МИД Александер Шалленберг сообщил, что поездка Нехаммера в Россию может также способствовать завершению кризиса на Украине. По его словам, Вена «хочет использовать все возможности».

Канцлер Австрии до этого также провёл встречу в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.